Seop e Sefa abrem vagas de trabalho temporário no Pará; saiba como se inscrever gratuitamente

Dois processos seletivos simplificados (PSS) anunciados pelo governo do Pará estão ofertando 30 vagas de trabalho temporário. Na Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), foram abertas 16 vagas divididas em cargos que exigem diploma de nível superior ou certificado de nível médio de escolaridade. Já na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), o governo abriu outras 14 vagas, todas para profissionais de nível superior.

Confira aqui o edital do PSS da Seop

Confira aqui o edital do PSS da Sefa

As informações e editais foram divulgadas no site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (SIPROS). Nos dois casos, as inscrições começam na próxima semana e não será cobrada nenhuma taxa - ou seja, as inscrições para participar da seleção são gratuitas. Para concorrer, os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site do Sipros. As seleções terão etapas de análise curricular e entrevista.

O prazo de vigência do contrato temporário dos selecionados será de 12 meses, podendo ser prorrogável por igual período, por interesse da Administração.

VEJA MAIS

Confira mais informações sobre as duas seleções

Sefa

No caso da Sefa, o prazo para se inscrever começa na segunda-feira, 03 de junho e segue até quarta-feira (05.06). O órgão está ofertando 13 vagas, todas de nível superior, para os cargos de Administrador (2 vagas), Analista de Sistemas (1), Contador (7) e Economista (3). Os selecionados irão atuar em Belém.

Conforme informações divulgadas no edital, o salário base, mais gratificação, é de R$ 8.090,63, acrescida ainda de gratificação de nível superior (80% = R$ 1.379,71) e auxílio alimentação (R$ 1.500,00). Ou seja, a remuneração pode chegar a R$ 10,9 mil.

Seop

A Seop está ofertando 13 vagas de nível superior para Técnico em Gestão de Obras Públicas, sendo oito para profissionais da área de Engenharia Civil, quatro de Engenharia Sanitária e uma de Arquitetura. Foram abertas outras três vagas voltadas a candidatos de nível médio, sendo uma delas para Assistente de Obras Públicas – Técnico em Edificações e duas para Assistente Administrativo. Todos os selecionados devem atuar na Região Metropolitana de Belém.

As inscrições para o PSS da Secretaria de Obras Públicas podem ser feitas na segunda-feira (3.06) e quarta-feira (04.06). Os salários variam de 1.412,00 a R$ 1.560,76, podendo ser acrescido de outras vantagens legais