Caminhonete invade contramão, colide com carro e deixa vítimas no sudoeste do Pará

Uma colisão entre um carro de passeio e uma caminhonete deixou duas vítimas fatais na noite de sábado (10), na BR-230, no trecho entre os municípios de Pacajá e Novo Repartimento, no sudoeste do Pará. Os mortos foram identificados como Jonathan Santos de Souza, de 35 anos, e Debora Passos, de 26 anos, que faleceram no local do acidente. As informações são do Confirma Notícia.

Segundo informações da polícia, a caminhonete teria invadido a rodovia na contramão e colidiu de frente com um carro. A batida ocorreu a 7 km da vila Arataú, distrito de Pacajá.

A Polícia Civil foi acionada por volta das 19:30 por condutores que passavam pelo local. Uma criança que estava no veículo de passeio foi socorrida com vida e levada a uma unidade de saúde. As vítimas seguiam com destino a Novo Repartimento.

A remoção dos corpos foi feita por uma funerária da cidade, já que não há unidade local da Polícia Científica. A caminhonete foi apreendida e encaminhada para a delegacia para os procedimentos. O condutor da carreta ajudou a socorrer a criança sobrevivente e deve se apresentar à delegacia.