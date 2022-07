Caminhão tomba na av. João Paulo II e derrama óleo na pista; uma pessoa ficou ferida

Um caminhão tombou na tarde deste sábado (16) na avenida João Paulo II, no bairro do Marco, em Belém. Segundo informações da Polícia Militar (PM), ao tombar, o veículo derramou óleo na pista e o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para limpar a via e evitar outros possíveis acidentes no trecho. Duas viaturas estão no local e o trecho está interditado.

VEJA MAIS

O acidente teria ocorrido após o condutor do caminhão perder o controle do veículo. Ele teve um corte profundo em um dos braços e precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Essa matéria está em atualização.