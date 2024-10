Caminhão pega fogo após tombar em ladeira no sudoeste do Pará

Um caminhão pegou fogo após tombar em uma ladeira no travessão km 95 Norte, na zona rural do município de Medicilândia, no sudoeste do Pará, na tarde de quarta-feira (16/10). O automóvel de carga estava carregado com equipamentos para perfurar poços artesianos, do tipo perfuratriz. Por sorte, ninguém se feriu.

VEJA MAIS

O caso ocorreu a cerca de 22 quilômetros da rodovia Transamazônica (BR-230). Ao Gazeta Real, testemunhas relataram que o caminhão apresentou problemas mecânicos e ficou sem freios. Ao tentar subir a ladeira, ele retrocedeu e tombou, pegando fogo em seguida. Os ocupantes conseguiram sair a tempo.

Ainda conforme o portal Gazeta, uma equipe da Força Nacional, que estava na vicinal para averiguar outra situação relacionada a um possível crime ambiental, prestou auxílio ao motorista do caminhão. Além disso, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Os militares foram até o local para apagar o fogo e evitar que se alastrasse pela vegetação próxima do local do acidente. Apesar das chamas terem sido apagadas, não foi possível salvar o caminhão. O automóvel e os equipamentos que estavam nele foram completamente destruídos.