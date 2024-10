Carro elétrico pegando fogo 'ressuscita' e avança em pedestres; veja

Um carro elétrico do modelo SUV MG Hector pegou fogo e avançou descontroladamente em direção a pessoas que estavam próximas ao veículo em um viaduto em Jaipur, no estado do Rajastão, Índia. O incidente ocorreu após o motorista perceber fumaça saindo do capô e parar o carro. Ao sair rapidamente do veículo, o motorista não conseguiu evitar que o veículo, devido à falha no freio de mão, começasse a descer o viaduto sem controle.

VEJA MAIS

De acordo com testemunhas, o fogo se iniciou rapidamente, deixando o motorista e os pedestres em estado de choque. Em um vídeo do incidente, é possível ver o veículo já em chamas, cercado por diversas pessoas. De repente, o carro começa a se mover sozinho, avançando em direção às pessoas que estavam próximas.

O fogo foi provocado por um curto-circuito que afetou o motor do carro, causando uma rápida propagação das chamas. Durante a descida, o veículo atingiu uma motocicleta estacionada, gerando pânico entre as pessoas e motoristas que tentavam escapar da situação.

Por sorte, não houve feridos, e uma equipe de bombeiros foi acionada para controlar as chamas, que consumiram completamente o carro antes de serem apagadas.

Vasto mercado

O mercado de carros elétricos na Índia está em rápida expansão, com um crescimento significativo projetado para os próximos anos. O mercado de veículos elétricos (EV) na Índia é avaliado em aproximadamente US$ 34,80 bilhões em 2024, com previsão de alcançar US$ 110,74 bilhões até 2029, resultando em uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 26,05% durante esse período.

Além disso, as vendas de carros elétricos na Índia aumentaram de 0,4% para 1,5% entre 2021 e 2022, um crescimento que é cerca de três vezes mais rápido do que a média global. Esse aumento é impulsionado por incentivos governamentais, que implementou diversos programas de incentivo, como o esquema FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles), que oferece subsídios e vantagens fiscais para veículos elétricos.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)