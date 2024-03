Dolphin Mini BYD: veja o preço e tudo que se sabe sobre o carro elétrico lançado no Brasil

Um dos compactos do segmento de carros elétricos no Brasil, o Dolphin Mini, da empresa chinesa BYD, foi lançado no país nesta quarta-feira (28). Era esperado que o modelo fosse lançado como o carro elétrico mais barato do país, com média de preço para competir até com versões intermediárias de hatches a combustão, porém isso acabou não acontecendo.

Preço do Dolphin Mini

O valor inicial do Dolphin Mini é de R$ 115.800, posicionando o modelo com preço superior ao de Renault Kwid E-Tech (R$ 99.800). O compacto chinês, porém, vem com o carregador wallbox para clientes que comprarem o primeiro lote.

Como comprar

O Dolphin Mini pode ser adquirido na pré-venda com desconto de R$ 10 mil de forma on-line e entrada no mesmo valor presencialmente. Segundo a montadora, em três dias mais de 6,5 mil solicitações foram registradas.

Como é o Dolphin Mini

- Percorre 280 km sem precisar reabastecer;

- Bateria com capacidade de 38 kWh e tempo de recarga entre 30% e 80% em 30 minutos com um carregador rápido (DC);

- Velocidade máxima de 130 km/h e aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 14,9s;

- Potência de 75 cavalos, com torque máximo de 13,7 kgfm;

- Faróis em LED e traseira com lanternas interligadas;

- Traz como opções de condução os modos 'Normal', 'Eco', 'Sport' e de terrenos de baixa aderência;

Tamanho

- O compacto elétrico possui 3,78 metros de comprimento e distância entre-eixos de 2,50 metros, podendo comportar até quatro pessoas e resultando em ótimo espaço para quem vai no banco de trás.

- O Dolphin Mini é 10 cm maior do que o Renault Kwid e 34 cm menor do que o BYD Dolphin;

- Porta-malas com capacidade volumétrica declarada de 230 litros;

Acessórios

- O Dolphin Mini tem uma bolsa com um carregador para tomadas convencionais e um estojo com ideogramas chineses onde se lê "caixa de ferramentas", onde há um kit selante de furos, pois o veículo não possui estepe nem pneu de uso temporário.

Interior do carro

- Central multimídia possui uma tela de 10,2 polegadas que pode ser rotacionada verticalmente. Nela, aparelhos Android poderão ter a tela espelhada sem o uso de fios - algo impossível se ele for proprietário de um aparelho Apple.

- Painel de instrumentos com tela de sete polegadas (quadro composto por uma tela quadrada menor ao centro, onde são exibidas as informações mais importantes, como velocidade e as luzes de advertência. O restante das informações ficam nas extremidades e não compõem a tela).

- O seletor de marchas fica ao lado dos poucos comandos físicos do carro;

- Pacote de segurança e conforto, com destaque no assistente de partida em rampa, sensores de estacionamento traseiro, controle de cruzeiro e sistema de monitoramento da pressão dos pneus.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)