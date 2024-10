Carro de passeio pega fogo e acaba destruído na Avenida Augusto Montenegro

Um carro de passeio pegou fogo na Avenida Augusto Montenegro, em frente ao Estádio Olímpico do Pará, no sentido Independência, no bairro do Mangueirão, em Belém, pouco depois o meio-dia deste domingo (6/10). As primeiras informações são de que não houve vítimas, apenas danos materiais. O Corpo de Bombeiros já controlou as chamas e o trânsito foi normalizado. Não há informações se o carro foi removido do local.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo em chamas. Segundo testemunhas, o carro vinha apresentando sinais de fumaça desde o Entroncamento, mas o motorista não conseguia perceber.

“Foi um mototaxista que avisou que o carro estava pegando fogo. O dono do veículo conseguiu parar a tempo e saiu antes das chamas consumirem todo o veículo”, informou uma fonte que não quis ser identificada.

Os bombeiros estiveram no local para controlar as chamas. Infelizmente, o veículo teve perda total após ser consumido parcialmente pelo fogo. O 24º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) também atenderam parte da ocorrência.

O motorista preferiu não dar entrevista. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. A reportagem de O Liberal apura mais informações sobre o caso.