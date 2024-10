Ônibus pega fogo próximo ao Batalhão de Polícia Ambiental, na avenida João Paulo II

Um ônibus pegou fogo na avenida João Paulo II, próximo ao Batalhão de Polícia Ambiental, na noite desta quarta-feira (09/10), em Belém. Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver que se trata de um dos veículos que faz a linha João Paulo II - Ver-o-Peso, número 44604, pertencente à empresa Transurb.

De acordo com as primeiras informações, o ônibus seguia no sentido da avenida Doutor Freitas quando ocorreu a pane e começaram as chamas.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar informa que atendeu a ocorrência de incêndio. Houve perda total do veículo. Não houve feridos. Não foi solicitada perícia.