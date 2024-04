Caminhão carregado de madeira tomba na BR-316 e duas pessoas morrem em Itaituba

Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas após um caminhão tombar às margens da BR-163, no distrito de Moraes Almeida, em Itaituba, sudoeste do Pará, na noite de sexta-feira (5). O automóvel envolvido no sinistro de trânsito transportava uma carga de madeira e, ao que tudo indica, era ocupado por cinco pessoas. O caso teria ocorrido quando carreta branca carregada de soja, supostamente, teria desviado de um buraco na pista, ocasionando o tombamento do caminhão.

Inacinho de Sousa Pereira, de 38 anos, foi encontrado pelas autoridades deitado sobre as tábuas do caminhão, enquanto aguardava a ambulância. Ele disse que estava acompanhado no automóvel por Luís Cunha de Sá, de 39 anos, um adolescente de 17 anos, além do motorista Alexandre Neonicio da Silva, de 49 anos, e a esposa, Fabiana Venezian da Silva, de 52 anos.

Fabiana foi encontrada morta em frente ao caminhão. Alexandre foi a outra vítima do acidente. Até o fim da noite, o corpo dele não tinha sido localizado. Porém, as autoridades suspeitavam que estivesse sob os escombros da madeira que era levada pelo caminhão.

O condutor da carreta envolvida no sinistro fugiu do local. Os sobreviventes foram socorridos. Um médico do posto de saúde disse ao Portal Giro que Luís se encontrava em estado crítico, enquanto Adriano não corria risco de morte.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e foi informada que a PC apura circunstâncias do acidente com duas mortes por meio da Delegacia de Trairão. Perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações. Outras três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico.

Com informações do Portal Giro.