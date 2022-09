Caminhão carregado de tomate cai na cabeceira do rio Caeté em Capanema

Um caminhão carregado de tomates caiu na cabeceira da ponte do rio Caeté, no quilômetro 164 da BR -316, localizada entre os municípios de Capanema e Santa Luzia, região nordeste do estado. O acidente foi por volta do meio dia e assustou os moradores das vilas próximas ao local.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o veículo parcialmente pendurado na ponte com o carregamento espalhado no rio. Alguns moradores nadam no local na tentativa de recuperar a carga. É possível ouvir a pessoa que filmou dizendo que estavam procurando por uma mulher que estaria no caminhão.

De acordo com informações do líder comunitário Rian Moraes, a comunidade se mobilizou para fazer o resgate do motorista, da espoa e dos dos filhos que estavam na boleia do caminhão e que caíram no rio Caeté. “Foi um susto muito grande e todos se mobilizaram para ajudar. Mas conseguimos tirar todo mundo com vida. Eles foram levados de ambulância para a Upa de Capanema, mas todos saíram bem. Só o motorista que ficou um pouco aranhado”, contou.

A carreta estava indo no sentido Santa Luzia- Capanema quando teria tombado por causa das condições da estrada, segundo o líder comunitário. “No começo do ano, por causa das chuvas, a ponte foi arrastada pela força da água e passou por reparos, mas o Dnit não passou asfalto na parte da ponte e toda vez que os carros passam por aqui tem que diminuir a velocidade por causa que tem muita pedra. Esse foi o motivo do acidente”, disse Rian Moraes.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal e com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte – Dnit e aguarda o posicionamento dos órgão.