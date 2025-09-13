Câmera de segurança registra ataque a tiros em Itaituba; vítima morreu no hospital

Um homem foi morto a tiros no município de Itaituba, no sudoeste do Pará, na noite de sexta-feira (12). A vítima foi identificada como Hilton Maria dos Santos Filho, de 32 anos. As câmeras de segurança registraram o momento em que o homem foi baleado. O crime ocorreu na 3ª Travessa com a 11ª Rua, no bairro Floresta.

Ainda segundo o Portal Giro, as imagens mostram dois homens chegando em uma motocicleta. Aparentemente, um deles usava uniforme de uma empresa de mobilidade urbana. As primeiras informações indicam que pelo menos cinco disparos foram efetuados contra Hilton Maria, dos quais três o atingiram. A motivação do homicídio é desconhecida.

Hilton foi socorrido e levado ao Hospital Regional do Tapajós (HRT). Foi atendido, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. Em nota, a Polícia Civil informa que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Itaituba. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.