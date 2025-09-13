Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Câmera de segurança registra ataque a tiros em Itaituba; vítima morreu no hospital

O crime foi praticado por dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta

O Liberal
fonte

O crime ocorreu na 3ª Travessa com a 11ª Rua, no bairro Floresta, em Itaituba (Portal Giro)

Um homem foi morto a tiros no município de Itaituba, no sudoeste do Pará, na noite de sexta-feira (12). A vítima foi identificada como Hilton Maria dos Santos Filho, de 32 anos. As câmeras de segurança registraram o momento em que o homem foi baleado. O crime ocorreu na 3ª Travessa com a 11ª Rua, no bairro Floresta.

Ainda segundo o Portal Giro, as imagens mostram dois homens chegando em uma motocicleta. Aparentemente, um deles usava uniforme de uma empresa de mobilidade urbana. As primeiras informações indicam que pelo menos cinco disparos foram efetuados contra Hilton Maria, dos quais três o atingiram. A motivação do homicídio é desconhecida.

VEJA MAIS:

image Comerciante é morto a tiros dentro de mercadinho em Itaituba
O crime ocorreu na noite de sexta-feira (30), no distrito de Campo Verde

image Homem é morto a tiros no bairro da Paz, em Itaituba, na madrugada deste sábado
Policiais militares conduziram à delegacia um suspeito de ser o autor do homicídio

Hilton foi socorrido e levado ao Hospital Regional do Tapajós (HRT). Foi atendido, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. Em nota, a Polícia Civil informa que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Itaituba. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.

 

 

.
VIOLÊNCIA

POLÍCIA

Membro de facção criminosa suspeito de tentativa de homicídio no Pará é preso em Goiás

O crime ocorreu em novembro de 2024, em uma barbearia no município de Tucuruí, no sudeste paraense

12.09.25 23h28

POLÍCIA

Suspeito de pichações em série é preso no nordeste paraense

A ocorrência foi registrada como crime contra o meio ambiente, conforme previsto na legislação, e seguirá sob investigação da Polícia Civil

12.09.25 22h29

POLÍCIA

Sequestro de motorista de app termina com intervenção policial e morte de suspeito em Castanhal

Na ação, a PM apreendeu um revólver calibre .38 com numeração suprimida, três cápsulas deflagradas, duas munições percutidas, um celular e um relógio de metal

12.09.25 21h57

Homicídio

Adolescente de 13 anos é acusada de matar a mãe em casa com ajuda do namorado

As investigações indicam que a vítima foi esganada pelos jovens

12.09.25 10h56

INVESTIGAÇÃO

Empresário morto em Castanhal: sócio da vítima e atirador se encontraram antes do crime, diz PC

Rafael Mota Ribeiro, que era sócio da vítima, e está preso preventivamente após ser apontado como suposto mandante do crime

12.09.25 13h38

VIOLÊNCIA

EITA!

Empresário morto em Castanhal: Sócio é suspeito de ser o mandante do crime, diz polícia

Rafael Mota Ribeiro foi preso nesta quinta-feira (11). Além dele, um segundo suspeito também foi capturado no momento em que tentava fugir para São Paulo

11.09.25 21h59

