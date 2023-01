Cães farejadores encontram crânio humano em área de mata de Parauapebas

Um crânio humano foi encontrado por cães farejadores na tarde de sexta-feira (27) no bairro Bela Vista, em Parauapebas, sudeste do Pará. Não há suspeitas de quem possa ser a vítima. A localização dos restantes ossos do corpo permanece um mistério. Com informações do Portal Pebão.

Guarnições do 23º Batalhão da Polícia Militar (23º BPM) realizavam rondas preventivas perto de uma área de mata. A área seria comumente ligada à desova de corpos. O Grupo de Ações com Cães (GAC), durante as ações de patrulhamento, encontraram o crânio humano.

Os agentes do 23º BPM acionaram a Divisão de Homicídios (DH) de Parauapebas, da Polícia civil. O local foi isolado para que o Instituto Médico Legal (IML) pudesse remover a ossada.

O caso será investigado pela 20ª Seccional Urbana da Polícia Civil de Parauapebas. Somente o laudo pericial vai constatar a possível idade e sexo da vítima.