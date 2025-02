Cachorro é adotado por famílias após ser abandonado em via pública de Castanhal

Um cachorro foi adotado por duas famílias após ter sido abandonado em uma rua do bairro Caiçara, em Castanhal, no nordeste do Pará. Nesta quarta-feira (19/02), os novos tutores se mobilizaram para dar banho e alimento ao novo pet. O cão receberá cuidados e as famílias irão se revezar para garantir que o animal tenha abrigo e carinho.

O cãozinho chegou até o local, no conjunto Caetana, após ter sido abandonado na noite de terça-feira (18/02). A câmera de segurança de uma das residências mostra o momento em que o veículo, um Gol branco, para na via e a porta traseira é aberta. Após o cachorro ser deixado no local, o veículo vai embora. Os moradores perceberam a situação após o animal ficar latindo algumas horas sozinho, procurando os donos pela rua.

Sensibilizadas, duas famílias se uniram para alimentar e cuidar do cachorro. Ele recebeu banho e foi recebido com felicidade pelos moradores. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia do município.

Abandono de animais é crime

Abandonar um cachorro, ou outro animal, é crime previsto na Lei contra Crimes Ambientais (9.605/98). A pena previstas para o ato é de prisão de 2 a 5 anos, multa, perda da guarda do animal e proibição de nova guarda de animais. A pena é mais severa se o animal morrer devido ao abandono. Além disso, também configura crime o ato de deixar o animal sozinho por longos períodos e abandonar animais em logradouros públicos. Abandonar, ferir, mutilar, falta de higiene, não alimentar e dar água, e negar assistência veterinária são considerados maus-tratos.