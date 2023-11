Homem vê cachorro sendo abandonado em rua e decide adotar o animal; vídeo

Um cachorro abandonado em uma rua pelos tutores ganhou um final feliz e acabou sendo adotado por um homem que filmou toda a cena da sacada de casa. Ao ver o animal perdido e arriscando ser atropelado, o rapaz ficou comovido e decidiu resgatar o filhote. O vídeo ganhou imediatamente as redes sociais e a atitude do novo dono recebeu muitos elogios.

VEJA MAIS

No vídeo, o rapaz registra o momento em que uma van deixa o pequeno cachorro na rua. O veículo acelera, o animal ainda tenta alcançá-lo, mas não consegue. Sem saber para onde ir, o cão começa a correr em meio aos carros e motos, até que finalmente é salvo pelo autor da filmagem.

O resgate do animal foi publicado no último fim de semana no TikTok e viralizou em poucas horas. Até o momento, a postagem já acumula mais de 336 curtidas e 2,3 milhões de visualizações, além de vários comentários de pessoas comemorando o feito.

"Meu Deus, que vontade de encher ele de beijinhos! O ser humano é tão cruel, mas ainda bem que ainda existem pessoas boas", celebrou uma seguidora.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal)