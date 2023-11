Ainda em clima de Halloween, garotinho de Marabá viraliza com fantasia de ‘osga’; vídeo

O Halloween paraense é diferenciado e criativo, foi o que provou o Leonardo Lima, pai do garotinho Vicente, que fez para o filho uma fantasia de ‘osga’ no mês de outubro. O vídeo publicado no mês das “Bruxas” viralizou e teve seguidor pedindo para que o morador de Marabá, ensinasse a fazer a fantasia que, segundo ele, custou R$ 5,00 reais, o valor de um rolo de fita. No vídeo o pai brinca com os valores das fantasias, no período, que custam em média R$300

Pai e filho viralizam na internet com fantasia de osga. Leonardo Lima e Vicente moram em Marabá, sudeste paraense, e compartilharam a fantasia em um dia que o garotinho iria à escola, para sua festa, confira: