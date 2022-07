Caçamba invade a pista do BRT e provoca acidente na Augusto Montenegro

​Uma caçamba invadiu a pista do BRT, na manhã desta quarta-feira (6), no bairro do Parque Verde, em Belém. O acidente ocorreu próximo a um shopping, na avenida Augusto Montenegro, sentido Icoaraci. Testemunhas relataram que o veículo pesado atingiu um carro de passeio e só parou depois de bater em um poste de energia elétrica.

Não há relatos de feridos. Porém, ainda de acordo com pessoas que presenciaram o acidente, dois carros do Corpo de Bombeiros foram vistos passando para a direção da batida.

Esta matéria está em atualização!