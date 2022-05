'Não contem mais comigo', diz Zeca Pirão para a prefeitura de Belém após veto de taxistas no BRT

O presidente da Câmara Municipal de Belém, vereador Zeca Pirão (MDB), pediu para que a Prefeitura de Belém não contasse mais com ele para nada a partir de hoje (24). O motivo é o veto do prefeito Edmilson Rodrigues (Psol) ao projeto aprovado pela Casa que permitiria as taxistas transitarem livremente pelas faixas do BRT na capital paraense.

Após prefeito Edmilson Rodrigues (Psol) vetar projeto que permite aos taxistas transitarem pelo BRT, presidente da Câmara, Zeca Pirão (MDB) pede que prefeitura não conte mais com ele pic.twitter.com/JqRTWCOu0y — Eduardo Laviano (@EduardoLaviano) May 24, 2022

"A partir de hoje a prefeitura não conte comigo como presidente ou como vereador desta casa. E não conte com o administrativo mais desta casa. Se não fosse a Casa para corrigir os projetos da prefeitura nenhum passava", afirmou ele na tribuna.

Na sessão ordinária desta terça-feira, três vereadores defenderam a derrubada do veto na tribuna: Mauro Freitas (PSDB), Pablo Farah (PL) e Miguel Rodrigues (Podemos). "Até ligar para o governador já ligaram, mentindo para o governador e pedindo para ele interferir. Não podemos penalizar os taxistas pelos caprichos do prefeito e seus assessores e nem pela incompetência da Semob", afirmou Pirão.

A reportagem entrou em contato com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana e com a prefeitura para comentarem as falas. A redação aguarda resposta.