Presidente da CMB, Zeca Pirão diz que vontade de mudar área urbana de Belém ‘não está morta'

O presidente da Câmara Municipal de Belém, vereador Zeca Pirão (MDB), voltou a abordar a possibilidade de mudanças nas áreas às margens dos rios da capital paraense. Ele é um dos vários vereadores que defendem maior flexibilização na lei para possibilitar a construção de empreendimentos na orla da cidade. "A nossa vontade de mudar a área urbana de Belém não está morta não", ressaltou Pirão, da tribuna.

Veja mais

Ele disse que se reuniu com representante das indústrias que compartilha do mesmo pensamento. "A Federação das Indústrias têm o mesmo pensamento dos vereadores que querem mudar a cidade de Belém. É o pensamento moderno, pra frente, que realmente hoje a tecnologia substitui os problemas que eram antigo. Hoje nós temos a tecnologia para facilitar as coisas acontecerem dentro de Belém", avalia.

Em seguida, ele afirmou que a casa deve sim votar o projeto que trata das construções na orla de Belém. "Eu estou só esperando o CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará). Ontem, uma das pessoas que fazem parte do CREA me passou uma duzentas linhas de perguntas e respostas e nós estamos nos preparando para fazer um debate nessa casa, onde vamos discutir essa parte das orlas de Belém", completou.

O vereador Pablo Farah (PL) também subiu à tribuna para comentar a fala do presidente. "Zeca Pirão trouxe um debate que a gente tem que ter a coragem de discutir, que é o crescimento da nossa economia, das nossas edificações, pra gerar emprego e renda, preservando a nossa sustentabilidade. Acho que vai ser uma pauta importante para trazer aqui essa semana. Teremos também uma sessão especial sobre o lixo zero e será interessante para trazer também dados consistentes", disse.

Na semana passada, o Senado Federal aprovou um projeto de lei (PL) que permite a regularização de edifícios às margens de fluxos de água natural (rios, riachos, córregos, ribeirões). O PL 2510/2019 altera o Código Florestal ao atribuir aos municípios o dever de regulamentar as faixas de restrição à beira dos chamados corpos d’água nos seus limites urbanos. A Câmara dos Deputados receberá novamente o texto para analisar as emendas feitas pelos senadores