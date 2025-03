'Cabrito' é preso pela PM por suspeita de matar homem a facadas em Irituia

Denilson Gomes Pantoja, conhecido pelo apelido de “Cabrito”, foi preso na segunda-feira (24/3), por suspeita de ter assassinado Antônio Hermyson Gama Ribeiro a facadas em Irituia, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, “Cabrito” tinha sido filmado por câmeras de segurança no ato do crime e, inclusive, tinha uma rixa antiga com a vítima.

O corpo de Antônio foi encontrado por moradores no ponto de mototáxi do mercado municipal na madrugada de segunda (24/3). O 42º Batalhão de Polícia Militar (42º BPM), responsável pelo policiamento ostensivo na região, foi acionado ao caso e começou as buscas pelo suspeito.

Depois que os agentes conseguiram as filmagens que ligavam Denilson ao crime, a PM foi até a casa dele para tentar localizá-lo. Segundo a Polícia Militar, no local foi encontrado uma camisa usada pelo suspeito para enrolar uma das mãos na hora do crime.

Na passagem Arajá, no bairro São Benedito, os militares visualizaram o suspeito. Com isso, os PMs deram voz de prisão a “Cabrito” e o conduziram até a delegacia. Ele segue à disposição da Justiça.

Para a Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou que "um suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à delegacia de Irituia, onde foi preso em flagrante por homicídio". O caso segue sob investigação.