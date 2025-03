Homem é preso ao tentar matar companheiro da mãe a facadas em Marudá

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso pela Polícia Civil pelo crime de tentativa de homicídio no domingo (23/3), em Marudá, distrito de Marapanim, no nordeste paraense. Segundo as autoridades, ele tentou matar o companheiro da mãe dele a facadas.

A Polícia Civil foi acionada ao crime por meio de denúncias da população. Os agentes foram até o local e, assim que chegaram lá, avistaram um casal com sinais de nervosismo. De acordo com a PC, o suspeito tentou esfaquear o homem, mas a genitora dele o impediu que os golpes acertassem o companheiro. A vítima fugiu logo depois.

Conforme as investigações, o crime foi cometido por ciúmes do suspeito do relacionamento entre a mãe e o companheiro dela. A PC conseguiu localizar o homem apontado por cometer o crime e o deteve.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito, que é usuário de drogas, responde a seis processos por furto. Ele foi levado até a Delegacia de Marudá e colocado à disposição da Justiça.