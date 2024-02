Breves: Homem é preso por agredir ex-namorada na segunda-feira de Carnaval

Um homem que agrediu a ex-namorada com tapas e socos na cidade de Breves, na ilha do Marajó, foi preso na última segunda-feira (12) de Carnaval pela Polícia Militar da cidade. A vítima acionou a PM que localizou o suspeito e o conduziu até a delegacia para esclarecimentos.

O coronel Márcio Abud, gestor do 12º Comando de Policiamento Regional (CPR 12) do Marajó Ocidental, explicou que a vítima de violência doméstica procurou o Centro de Atendimento à Mulher para relatar ter sido agredida fisicamente por seu ex-namorado. Ela disse à equipe policial que foi agredida na cabeça e com um tapa no rosto.

Após receber a denúncia, a equipe se mobilizou e deslocou-se até o endereço fornecido pela vítima, onde o agressor foi localizado e detido. A vítima foi acompanhada pela equipe durante todo o procedimento. O ex-casal foi apresentado na unidade policial para esclarecimentos.

A reportagem solicitou nota à Polícia Civil para saber os procedimentos que foram realizados e aguarda resposta.