'Boneco' é morto a tiros após suspeito oferecer cigarro em Santarém

Elinei da Silva Gomes, de 36 anos, conhecido pelo apelido de “Boneco”, foi assassinado a tiros na noite de segunda-feira (23/6), na rua Ferreira Nobre, na Comunidade Tabocal, em Santarém, região oeste do Pará. Ao que tudo indica, um homem desconhecido chegou no local, ofereceu um cigarro à vítima e atirou contra ela cerca de cinco vezes.

Antes de ser alvejado, Elinei ainda tentou correr, mas acabou caindo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime. Para o portal O Impacto, o tenente Alciomar, do 35º Batalhão de Polícia Militar (35º BPM), informou que a vítima era usuária de drogas e estava em um garimpo, mas veio para a Comunidade Tabocal a cerca de 15 dias após a morte da mãe dela. O militar afirmou também que Elinei vinha recebendo ameaças de morte, mas não detalhou as circunstâncias dessas intimidações.

Ainda conforme O Impacto, moradores relataram que o autor dos disparos fugiu a pé após o crime. A Polícia Militar realizou diligências para localizar o suspeito, mas ele ainda não foi encontrado.

A motivação do homicídio é desconhecida até agora. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.