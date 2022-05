Bombeiros encontram corpo de adolescente após três dias de buscas no rio Guamá

O Corpo de Bombeiros encontrou, nesta segunda-feira (9), o corpo de um adolescente de 16 anos que havia desaparecido no rio Guamá. A vítima não era vista desde na última sexta-feira (6), quando pulou de um balanço amarrado em uma árvore e submergiu. O caso aconteceu na Vila Capoeira, em Garrafão do Norte, no nordeste paraense. As informações são do Debate Carajás.

Durante todo este domingo (8), a equipe de buscas do Corpo de Bombeiros fez uma varredura no trecho onde o menino desapareceu. Entretanto, o corpo só foi encontrado nesta segunda-feira. Os militares localizaram o cadáver boiando às margens do rio Guamá.

VEJA MAIS

Ainda no domingo, familiares e amigos homenagearam o adolescente, soltando balões nas águas do rio Guamá, de cima de uma ponte. O adolescente era querido na comunidade da Vila Capoeira.

Segundo relatos de amigos, logo que ele pulou do balanço, não veio mais à tona. Os amigos tentaram encontrá-lo, mas não conseguiram e correram à procura por ajuda. As primeiras buscas foram realizadas por parentes e pessoas da comunidade. Em seguida, os bombeiros foram acionados e passaram a procurá-lo também.

O Corpo de Bombeiro alertou a comunidade sobre os riscos de se brincar na água, enfatizando que se tenha cautela para evitar acidentes, que podem ser fatais. No caso de pular de certa altura, como foi o caso do garoto, é preciso se certificar que o local não tenha pedras ao redor ou outro material que possa provocar um ferimento grave.

A corporação destacou ainda que há casos em que os banhistas batem a cabeça, desmaiam e acabam morrendo afogada.