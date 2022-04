Homem morre ao pular em rio e bater cabeça em passeio com amigos

Nivaldo Abadio de Oliveira Junior, 36 anos, morreu ao pular em um rio e bater a cabeça durante passeio com amigos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, ao chegar ao local, o homem já estava morto. As informações são do portal Metrópoles.

De acordo com relatos de amigos colhidos pela equipe de socorristas, o homem pulou na água de um barranco de cerca de três metros de altura. O acidente ocorreu no último domingo (03), em Ipameri, na região sudeste de Goiás, a 200 km da capital. O Samu informou que Nivaldo pode ter batido a cabeça em um banco de areia.

Segundo a equipe do Samu, amigos da vítima disseram que Nivaldo, depois de pular no rio, demorou alguns minutos para aparecer na superfície da água turva, e, em seguida, perceberam que ele estava sendo levado pela correnteza.

Depois de confirmar a morte no local, a equipe do Samu levou o corpo até um hospital de Ipameri, de onde a vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) de Catalão. A Polícia Civil de Ipameri deve investigar o caso para confirmar as circunstâncias da morte.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)