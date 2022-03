Criança de 2 anos morre após ser arrastada por água da chuva em Marabá

Uma criança de dois anos morreu, na última sexta-feira (11), após ser arrastada por uma correnteza formada por uma forte chuva que caiu no bairro Jardim União, em Marabá. O menino, identificado como Messias, ainda foi levado para o hospital, mas não resistiu. As informações são do portal O Correio de Carajás.

Segundo os pais da criança, ele estava na casa da avó e ela teria saído de perto para olhar o almoço. Ao retornar, percebeu que a criança não estava mais no local. A suspeita é que Messias tenha caminhado para fora do imóvel e caído em uma grota que atravessa o bairro e estava cheia de água. O menino só foi encontrado por um vizinho, duas quadras depois, boiando na água.

Os moradores do bairro tentaram reanimar a criança, enquanto o socorro era chamado. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o menino já desacordado nas mãos de um homem. Mesmo após ser socorrido e levado ao hospital, Messias não resistiu e morreu devido ao afogamento.