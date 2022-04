Vídeo mostra momento em que homem pula no rio para salvar cachaça e desaparece

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento exato em que um homem mergulha no Rio Tapajós, em frente a Orla de Itaituba, sudoeste do Pará, e desaparece no rio.O caso aconteceu na última quarta-feira (20). O corpo do homem identificado como Lucieldo Machado Corrêa, de 33 anos, foi encontrado dois dias depois , na sexta-feira (22), em área conhecida como Vila Caçula.

Nas imagens é possível ver Lucieudo mergulhando no rio por volta de 15h59. Ainda no vídeo, homem nada em direção a uma balsa que estava atracada na orla do município. Na sequência, ele some nas águas do rio.

Lucieudo teria sido arrastado pela força da correnteza e foi encontrado aproximadamente 1km de distância do local de onde ele pulou. De acordo com informações de testemunhas, na ocasião do acidente, Lucieldo estava ingerindo bebida alcoólica quando, em certo momento, o recipiente caiu na água do rio e ele mergulhou para tentar resgatar, mas não retornou à superfície.

Ainda de acordo com testemunhas, Lucieldo tinha o hábito de beber com os amigos no trecho onde o corpo foi localizado.

A Polícia Científica fez a remoção do corpo de Lucieudo. O caso foi registrado na 19ª Seccional da Polícia Civil de Itaituba.