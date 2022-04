Máquina que vende cigarro e cachaça por R$ 1 viraliza na web

Uma máquina usada para vender cachaça e cigarro viralizou nas redes sociais e vem chamando a atenção dos moradores do bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte (MG). Segundo o inventor da engenhoca, o comerciante Beto Matarazzo, que é dono de uma lanchonete, a ideia surgiu durante a pandemia com a intenção de evitar o contato físico e os incômodos de pessoas que batiam à porta de sua casa para comprar os itens a qualquer hora do dia ou da noite. Entenda.

De acordo com o comerciante, ele e sua esposa eram chamados até mesmo de madrugada por clientes do bairro. A situação passou a desagradar a família: “Eles perguntavam: ‘Ô, Beto, cê não tem uma garrafinha de cachaça, um cigarro e tal?’. Aí eu e minha esposa decidimos fazer alguma coisa. Foi então que comecei a procurar soluções na internet”, disse.

Sem emprego e com a lanchonete fechada, ele buscou uma forma de obter outra fonte de renda para a família. “Eu instalei a máquina na parede de fora da lanchonete em 2020. Até hoje, entra um dinheirinho, mas no começo era novidade. Chegava a pagar as contas da casa”, revela.

A máquina é muito famosa na região e quem passa pelo local aproveita para fazer um registro fotográfico. Beto destaca que a 'invencionice' ainda funciona 24 horas. Ela não rende como antigamente, porém segue coletando o dinheiro todos os dias.

Como funciona a máquina de cachaça e cigarros?

O comerciante explica que a engenhoca tem um reservatório que ele enche de bebida. Já em relação aos cigarros, há uma espécie de compartimento, um “bauzinho”. As pessoas depositam o dinheiro e na mesma hora sai a cachaça ou os cigarros.

