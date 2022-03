Paciente recebe cachaça por engano enquanto estava internada em hospital

Uma paciente recebeu um copo de cachaça por engano após pedir água para uma enfermeira enquanto estava internada no Hospital Municipal de Santa Teresinha, no interior da Bahia, no último sábado (12). A profissional responsável pelo erro afirma que achou que o líquido fosse água.

Zenilda Lisboa conta que deu entrada na unidade de saúde sentindo fortes dores no estômago e dificuldades para respirar. Depois de ser medicada, a paciente foi colocada em observação e pediu água para a enfermeira, pois estava com sede e garganta seca.

"Quando bebi, identifiquei que não era água, que era bebida alcoólica. Aí passei mal, vomitei e fiquei internada no hospital. Fui para casa, mas senti muitas dores no estômago, ardência e retornei para o hospital”, disse ela.

A paciente segue hospitalizada e fará exames médicos nesta segunda-feira (14).

A profissional explicou ter pego o líquido de uma garrafa que estava em cima do armário, onde, geralmente, a equipe coloca para agilizar os atendimentos. Ela afirma que a bebida estava dentro de uma garrafa de água mineral.

“Peguei um copo e enchi. Eu estava de máscara, não senti nenhum cheiro. Peguei a água e dei para a paciente", explicou ela.

Investigação

Além de pedir desculpas, o secretário municipal de Saúde de Santa Teresinha, José Lindomar, informou que uma sindicância foi aberta para investigar como a bebida alcoólica foi parar na unidade de saúde.

“Quero aqui pedir desculpas à paciente e a todos os seus familiares. E frisar que estamos apurando esse acontecimento", disse ele.