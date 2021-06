Bombeiros e Defesa Civil retomam as buscas em cemitério clandestino em Ananindeua nesta segunda, 14

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram que nesta segunda-feira (14) vão retomar as buscas no terreno em que foram encontrados quatro corpos, na última sexta-feira (11).

LEIA MAIS:

- Novas buscas são feitas no cemitério clandestino de Ananindeua

- Cemitério clandestino é descoberto em Ananindeua; quatro corpos já foram encontrados

- 'Agora a gente quer que a justiça seja feita', diz pai de jovem encontrado em cemitério clandestino

A Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão de Homicídios (DH), informou que montou uma força-tarefa para identificar e prender os autores da morte das quatro pessoas, cujos corpos foram localizados na sexta-feira (11), no lugar que se passou a chamar de cemitério clandestino, um terreno particular, no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

A PC também informou que faz diligências na área em conjunto com órgãos do sistema de segurança pública. "O dono do terreno particular e outras pessoas serão ouvidos para esclarecer os fatos. Qualquer informação que possa ajudar na elucidação do caso deve ser repassada para o Disque Denúncia 181. A ligação é gratuita e sigilosa", diz um trecho da nota divulgada pela Polícia Civil, nas redes sociais da instituição, neste final de semana.