Novas buscas devem ser feitas no cemitério clandestino de Ananindeua

O Corpo de Bombeiros do Pará deve retomar as buscas por outros possíveis corpos ainda enterrados no cemitério clandestino, localizado na última sexta-feira (11) numa área de mata atrás do conjunto habitacional Maguari-Açu, em Ananindeua. A afirmação é do tenente coronel Douglas, do Corpo de Bombeiros.

Segundo ele, a instituição está programando reuniões para buscar apoio e discutir a melhor forma de retornar ao local, onde podem estar enterrados outros cadáveres.

Na tarde de ontem, uma força-tarefa das autoridades policiais e do Corpo de Bombeiros encontrou quatro corpos. Dois deles foram identificados. O primeiro era do militar Alan, que estava desaparecido desde o último sábado, 5. O segundo cadáver era do jovem Rômulo Matheus Farias Xavier, 23, desaparecido desde a sexta-feira passada, 4.

Familiares de Rômulo informaram na manhã deste sábado (12) que não será realizado o velório do jovem, cujo corpo ainda se encontra no Instituto Médico Legal (IML), onde a família cuida do processo de liberação. O cemitério para onde o corpo será levado ainda não foi divulgado.

