Cemitério clandestino é descoberto em Ananindeua; quatro corpos já foram encontrados

Um cemitério clandestino foi encontrado, na tarde desta sexta-feira (11), em Ananindeua. O local fica perto da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB). Pelo menos três corpos, em decomposição e ainda não identifticados, foram encontrados. Um deles estava com cordas pelo corpo, indicando sinais de tortura.

A descoberta macabra ocorreu quando policiais e o Corpo de Bombeiros Militar procuravam pelo corpo do bombeiro Alan Tadeu Neco Vieira, de 26 anos. Ele está desaparecido desde o último sábado (5). Possivelmente, um quarto corpo encontrado seria do militar. As buscas começaram no local por conta de uma informação anônima de que Alan Tadeu poderia estar naquela área.

Policiais, bombeiros e o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves estão no local.

Em breve, mais informações.