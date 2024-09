Bicicleta avaliada em R$ 15 mil é recuperada após ter sido furtada no bairro da Campina, em Belém

As polícias Militar e Civil recuperaram uma bicicleta avaliada em cerca de R$ 15 mil e que havia sido furtada na última terça-feira (24/9), na frente de um restaurante localizado na travessa Padre Prudêncio, bairro da Campina, em Belém. De acordo com a polícia, a vítima tinha parado para comer no estabelecimento e, assim que saiu de lá, soube que a bicicleta tinha sido furtada.

Com isso, a vítima foi até a Seccional do Comércio, onde registrou um Boletim de Ocorrência. A partir do conhecimento do crime, a PM e a PC conseguiram identificar um homem que estava anunciando uma bicicleta semelhante a que tinha sido furtada, por um valor abaixo do mercado.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes foram até o bairro do Jurunas, onde localizaram a bicicleta na residência de Marcos Eduardo Goes dos Santos. Com isso, o suspeito foi conduzido à Seccional do Comércio e autuado em flagrante pelo crime de receptação dolosa. Marcos foi colocado à disposição da Justiça e a bicicleta devolvida à proprietária.