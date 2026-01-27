Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

'Betoneira' é baleado após avançar contra policial no bairro São José, em Itaituba

Segundo a PM, o suspeito estava armado com uma peixeira

O Liberal
fonte

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro ao homem, que foi encaminhado ao Hospital Regional do Tapajós (Foto: Reprodução | Redes Sociais)

Um homem conhecido como "Betoneira" foi baleado após avançar contra policiais militares no bairro São José, em Itaituba, no sudoeste do Pará, na tarde de segunda-feira (26). Ainda segundo a Polícia Militar, uma guarnição realizava patrulhamento pela Vila Caçula e, por volta das 18h40, avistou o suspeito, que é investigado por envolvimento em roubos e furtos na cidade. Ao perceber a aproximação da viatura, ele abandonou a bicicleta em que estava e fugiu a pé em direção à área da Vila Nova, informou o Giro Portal.

Ainda segundo essa versão, dois agentes desembarcaram da viatura e iniciaram o acompanhamento. Já na área da Vila Nova, o suspeito foi cercado embaixo de palafitas, momento em que, afirmou a PM, ele sacou uma faca do tipo peixeira e avançou contra um dos militares. Um segundo policial chegou ao local e ordenou que o homem largasse a arma branca, mas ele não obedeceu.

VEJA MAIS:

image 'Chuck' de facção criminosa é morto ao reagir a abordagem policial em Itaituba
Membro de facção criminosa do Rio de Janeiro tentou puxar uma arma, mas foi atingido pela Polícia Militar

image Mulher trans é atacada a golpes de facão pelo companheiro em Itaituba, no Pará
Vítima foi encontrada com diversos cortes pelo corpo e socorrida pelos bombeiros

Nesse momento, então, foi efetuado um disparo de arma de fogo para conter a possível agressão. Após o disparo, o suspeito jogou a faca e tentou fugir novamente por baixo das palafitas, mas foi detido logo em seguida. No momento da abordagem, ele afirmou estar ferido. Os policiais constataram que o tiro atingiu a perna esquerda, na altura da coxa, próxima às nádegas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro ao homem, que foi encaminhado ao Hospital Regional do Tapajós, onde permanece internado para atendimento médico. A faca utilizada pelo suspeito foi apreendida e apresentada na delegacia para os procedimentos legais cabíveis.

Em nota, a Polícia Civil do Pará informa que o caso foi registrado na Seccional de Itaituba. Segundo informações iniciais, o suspeito entrou em confronto com uma equipe da Polícia Militar após fugir de uma abordagem, utilizando uma arma branca. O homem foi encaminhado para atendimento médico, e os materiais utilizados na ocorrência foram apreendidos e encaminhados para perícia. Um inquérito policial vai apurar as circunstâncias do fato.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

betoneira é baleado após confronto com a polícia no bairro são josé, em itaituba

jornal amazônia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Policial Militar reformado é assassinado no Curuçambá

Criminoso entrou armado em uma farmácia e atingiu policial que estava no balcão

27.01.26 15h00

ROUBO

Polícia Civil prende suspeito de assaltar faculdade particular em Belém

As investigações apontam que ele participou atividade da ação criminosa

27.01.26 14h58

MANGANÊS

PF apreende helicóptero e Justiça bloqueia R$ 24 milhões em operação contra mineração ilegal no Pará

Os agentes cumpriram sete mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva em Belém e Parauapebas, no Pará, Goiânia (GO) e Belo Horizonte (MG)

27.01.26 12h23

REAÇÃO

'Betoneira' é baleado após avançar contra policial no bairro São José, em Itaituba

Segundo a PM, o suspeito estava armado com uma peixeira

27.01.26 11h10

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

MORTE

Morre mulher que teve o corpo queimado pelo ex-marido enquanto dormia em Salinópolis

A vítima estava internada há cerca de um mês no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua

26.01.26 13h30

MANGANÊS

PF apreende helicóptero e Justiça bloqueia R$ 24 milhões em operação contra mineração ilegal no Pará

Os agentes cumpriram sete mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva em Belém e Parauapebas, no Pará, Goiânia (GO) e Belo Horizonte (MG)

27.01.26 12h23

REAÇÃO

'Betoneira' é baleado após avançar contra policial no bairro São José, em Itaituba

Segundo a PM, o suspeito estava armado com uma peixeira

27.01.26 11h10

DROGAS

PF prende colombiano com 3 kg de cocaína no Aeroporto Internacional de Belém

Ele ia viajar para Portugal e foi abordado na sala de embarque pela equipe policial

27.01.26 10h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda