'Betoneira' é baleado após avançar contra policial no bairro São José, em Itaituba
Segundo a PM, o suspeito estava armado com uma peixeira
Um homem conhecido como "Betoneira" foi baleado após avançar contra policiais militares no bairro São José, em Itaituba, no sudoeste do Pará, na tarde de segunda-feira (26). Ainda segundo a Polícia Militar, uma guarnição realizava patrulhamento pela Vila Caçula e, por volta das 18h40, avistou o suspeito, que é investigado por envolvimento em roubos e furtos na cidade. Ao perceber a aproximação da viatura, ele abandonou a bicicleta em que estava e fugiu a pé em direção à área da Vila Nova, informou o Giro Portal.
Ainda segundo essa versão, dois agentes desembarcaram da viatura e iniciaram o acompanhamento. Já na área da Vila Nova, o suspeito foi cercado embaixo de palafitas, momento em que, afirmou a PM, ele sacou uma faca do tipo peixeira e avançou contra um dos militares. Um segundo policial chegou ao local e ordenou que o homem largasse a arma branca, mas ele não obedeceu.
Nesse momento, então, foi efetuado um disparo de arma de fogo para conter a possível agressão. Após o disparo, o suspeito jogou a faca e tentou fugir novamente por baixo das palafitas, mas foi detido logo em seguida. No momento da abordagem, ele afirmou estar ferido. Os policiais constataram que o tiro atingiu a perna esquerda, na altura da coxa, próxima às nádegas.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro ao homem, que foi encaminhado ao Hospital Regional do Tapajós, onde permanece internado para atendimento médico. A faca utilizada pelo suspeito foi apreendida e apresentada na delegacia para os procedimentos legais cabíveis.
Em nota, a Polícia Civil do Pará informa que o caso foi registrado na Seccional de Itaituba. Segundo informações iniciais, o suspeito entrou em confronto com uma equipe da Polícia Militar após fugir de uma abordagem, utilizando uma arma branca. O homem foi encaminhado para atendimento médico, e os materiais utilizados na ocorrência foram apreendidos e encaminhados para perícia. Um inquérito policial vai apurar as circunstâncias do fato.
