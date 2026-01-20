Capa Jornal Amazônia
'Chuck' de facção criminosa é morto ao reagir a abordagem policial em Itaituba

Membro de facção criminosa do Rio de Janeiro tentou puxar uma arma, mas foi atingido pela Polícia Militar

'Chuck' do Comando Vermelho foi morto em abordagem policial nesta terça-feira (20), em Itaituba. (Reprodução Redes Sociais Giro Portal)

Um homem suspeito de pertencer a uma facção criminosa, de origem do Rio de Janeiro, morreu durante uma intervenção policial na manhã desta terça-feira (20/01), no bairro Bom Jardim, em Itaituba. O suspeito identificado pela Polícia Civil pelo apelido "Chuck" tinha passagens por vários crimes.

De acordo com o delegado de Itaituba, Pedro Vitor, a Polícia Militar (PM) recebeu um chamado de violência doméstica no hotel Planalto, em Itaituba. Ao chegar ao local, e encontrar o casal, o homem deu uma identidade falsa. Quando a Polícia Militar notou as incongruências do documento, retornou ao hotel, mas o homem já havia fugido em um mototáxi. Umas das identidades do suspeito era uma CNH com o nome Fernando Luiz da Silva.

"A Polícia Militar verificou incongruências daquela identidade e quando retornaram ao hotel, ele já havia se evadido. Os policiais rastrearam o mototaxi, e verificaram que ele veio até essa pequena vila. O rapaz que pilotava prontamente se rendeu, e ele reagiu tentando sacar a arma. Ele é conhecido pelo apelido 'Chuck', do Comando Vermelho, atuante em Novo Progresso, com passagens por roubo, recepção e furto", explicou.

Pedro Vitor falou que Chuck reagiu a prisão tentando puxar uma arma de alibre 32 mm. Os policiais então atiraram para se proteger. A remoção do corpo foi realizada pelo Instituto Médico Legal (IML), a pedido da Polícia Civil. A Polícia Civil continuará as investigações sobre o caso, ouvindo o mototaxista que levou o suspeito.

Palavras-chave

polícia

membro de facção criminosa

morto em abordagem policial

itaituba
Polícia
