'Chuck' de facção criminosa é morto ao reagir a abordagem policial em Itaituba

Um homem suspeito de pertencer a uma facção criminosa, de origem do Rio de Janeiro, morreu durante uma intervenção policial na manhã desta terça-feira (20/01), no bairro Bom Jardim, em Itaituba. O suspeito identificado pela Polícia Civil pelo apelido "Chuck" tinha passagens por vários crimes.

De acordo com o delegado de Itaituba, Pedro Vitor, a Polícia Militar (PM) recebeu um chamado de violência doméstica no hotel Planalto, em Itaituba. Ao chegar ao local, e encontrar o casal, o homem deu uma identidade falsa. Quando a Polícia Militar notou as incongruências do documento, retornou ao hotel, mas o homem já havia fugido em um mototáxi. Umas das identidades do suspeito era uma CNH com o nome Fernando Luiz da Silva.

"A Polícia Militar verificou incongruências daquela identidade e quando retornaram ao hotel, ele já havia se evadido. Os policiais rastrearam o mototaxi, e verificaram que ele veio até essa pequena vila. O rapaz que pilotava prontamente se rendeu, e ele reagiu tentando sacar a arma. Ele é conhecido pelo apelido 'Chuck', do Comando Vermelho, atuante em Novo Progresso, com passagens por roubo, recepção e furto", explicou.

Pedro Vitor falou que Chuck reagiu a prisão tentando puxar uma arma de alibre 32 mm. Os policiais então atiraram para se proteger. A remoção do corpo foi realizada pelo Instituto Médico Legal (IML), a pedido da Polícia Civil. A Polícia Civil continuará as investigações sobre o caso, ouvindo o mototaxista que levou o suspeito.