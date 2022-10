Banhistas são socorridos depois de ataque de piranhas em praia de Itaituba

Duas pessoas foram atacadas por piranhas enquanto tomavam banho na tarde de domingo (2) no Rio Tapajós, na praia do Aramanahy, em Itaituba, sudoeste do Pará. As vítimas chegaram a ser socorridas com vida, mas não tiveram o estado de saúde divulgado. As informações são do Plantão 24 Horas News.

Uma equipe do 7º Grupamento do Bombeiro Militar (7ºGBM) foi acionada para atender a dupla de banhistas. Depois dos atendimentos prévios, as vítimas foram levadas para o Hospital Regional do Tapajós (HRT), onde passaram por avaliação médica. No entanto, até às 14h50 de terça-feira (5), o estado de saúde das duas vítimas não foi revelado.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram os ferimentos pelo os ataques aconteceram na altura nas pernas. Em uma das vítimas, as mordidas dos peixes carnívoros atingiram um dos joelhos.

Os bombeiros alertaram para que as pessoas evitem nadar na localidade, por conta desse registro não ter sido o primeiro ataque de piranhas na praia.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso para o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e aguarda retorno.