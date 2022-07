Bandidos usam máscara do 'Pânico' para assaltar casa de ex-prefeito de Inhangapi, no Pará

A residência do ex-prefeito do município de Inhangapi foi assaltada na madrugada deste sábado, 16. De acordo com informações da Polícia Militar, cerca de quatro indivíduos invadiram a residência e renderam o ex-prefeito Raimundo Nonato Pereira, seus dois filhos e três funcionários.

Os assaltantes estavam usando máscaras durante o crime, sendo que uma delas acabou ficando para trás durante a fuga. O que chamou a atenção da PM é que a máscara encontrada no local do assalto é a mesma usada pelo assassino da série de filmes de suspense "Pânico", sucesso desde a década de 1990.

A casa fica na zona rural do município paraense, a cerca de 5 km de distância do centro de Inhangapi. A PM foi notificada do assalto por meio de uma denúncia anônima, feita por volta de 3h40 e confirmada minutos depois. Ainda de acordo com a polícia, os assaltantes levaram diversos itens de valor, entre eles seis aparelhos telefônicos, uma TV, uma série de jóias, além de aproximadamente R$ 2 mil em espécie.

Caminhonete abandonada pelos assaltantes (Divulgação/ Polícia Militar)

Uma caminhonete do modelo Toyota Hilux ano 2008 da cor prata também foi levada pelos assaltantes. O veículo em questão era o mesmo dirigido pelo ex-prefeito Raimundo Nonato, que chegou a casa no momento da ação dos assaltantes, e também acabou rendido pelos criminosos.

Durante as buscas feitas pela PM, o veículo foi localizado às margens da rodovia PA-420, próximo a vila de Arraial do Carmo. O carro já foi devolvido à família das vítimas.

A PM realizou uma série de buscas pelos suspeitos, mas não obteve êxito até o momento. Os outros objetos levados pelo grupo suspeito também não foram localizados. Ainda segundo a PM, todas as vítimas foram orientadas a comparecer à delegacia do município para registrar o caso em um Boletim de Ocorrência.