Jovem morre em intervenção policial em Altamira, nesta sexta-feira (15)

Joanilson Aroucha da Silva, mais conhecido como 'Arcanjo', morreu após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Altamira, no sudoeste do Pará, nesta sexta-feira (15). As informações são do site Confirma Notícia.

O caso aconteceu no loteamento Viena, em Altamira, no início da tarde. De acordo com a PM, ele e um outro homem, que foi baleado, mas conseguiu escapar, não obedeceram à voz de prisão dada por uma guarnição e ainda teriam atirado contra os policiais que revidaram e alvejaram os dois suspeitos.

O homem que estava com Joanilson também foi atingido por um dos disparos dos policiais, mas conseguiu correr e se esconder em área de mata. A PM informou também que na casa de Joanilson havia drogas e duas mulheres, que teriam envolvimento com os acusados. Elas foram levadas para a Seccional Urbana de Altamira

A ação da polícia cumpriu mandados judiciais de prisão. Joanilson Silva teria envolvimento com a chacina, que aconteceu em maio deste ano de 2022, matou quatro pessoas e feriu outros três homens. Neste crime, homens chegaram atirando contra pessoas que estavam bebendo e conversando numa distribuidora de bebidas.