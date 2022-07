Dupla considerada de alta periculosidade morre durante troca de tiros com a polícia, em Parauapebas

​Dois suspeitos, considerados de alta periculosidade, morreram durante troca de tiros com uma guarnição do Grupamento Tático Operacional (GTO) da Polícia Militar, no bairro da Paz, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Um dos suspeitos foi identificado como Ricardo Felipe Assunção Morais, mais conhecido como “Lorde” ou “Magro”, de 28 anos. O comparsa dele não teve nome divulgado. Com informações do site Debate Carajás.

Segundo a polícia, a dupla estaria trafegando em via pública e, ao receber ordem de parada da guarnição, não obedeceu e atirou contra os policiais. Na troca de tiros, os dois foram alvejados. Eles foram socorridos pela equipe policial e levados ao Hospital Municipal de Parauapebas (HMP), porém não resistiram aos ferimentos e morreram na unidade hospitalar.

A polícia considera que os dois suspeitos eram de alta periculosidade, mas não divulgou informações referentes aosdos homens mortos no confronto. Portanto, não se sabe por quais crimes eles já respondiam na. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil