Homens furtam painel da fachada de loja em Itaituba

Era meia noite e trinta e dois minutos, da madrugada desta sexta-feira (15), quando dois homens aparecem atravessando a rua, carregando o painel da fachada de uma loja, no bairro Bela Vista, em Itaituba, no sudoeste estadual. Com informações do site Giro Portal.

A cena foi gravada por uma câmera de segurança da rua e não demorou para circular no aplicativo Instagram, para espanto dos internautas, como a Heloiane Helo que comentou, embaixo do post, "só acredito vendo".

No meio publicitário, o painel furtado também é chamado de testeira, e é incorporado a projetos prediais, como estratégia de marketing, para chamar a atenção para o estabelecimento ou mesmo para os produtos vendidos.

O painel ou testeira pode ser feito de vários materiais, mas, em geral, eles são composto por duas chapas de alumínio e uma de polietileno, que formam uma placa leve, resistente e de fácil manuseio,o que facilitou a retirada pela dupla de suspeito no bairro Bela Vista.

O vídeo, que circula no Instagram, não mostra o momento em que os homens retiram a peça, mas pelo comentário do dono da loja, tudo foi gravado, pois, conforme o site Giro Poral, o dono do empreendimento, divulgou que se o painel não for devolvido, serão exibidos os rostos dos ladrões.