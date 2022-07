Dupla é presa por furto e abate de gado no Marajó

​Higor dos Santos Vale e Fábio Luís dos Santos Pereira, o Gordo, foram presos, em flagrante, na última sexta-feira (9), pelo furto e abate de bovinos, no bairro da Chácara, zona rural do município de Cachoeira do Arari, na região do Marajó. Outros dois suspeitos conseguiram fugir por uma área de mata e ainda não foram localizados. Com informações do site Debate Carajás.



A ocorrência chegou à Polícia Militar por meio de denúncia anônima. Os militares, então, elaboraram uma operação de aproximação e abordagem do local indicado pela denúncia, onde estavam os quatro suspeitos. O local seria a própria residência de um dos integrantes do grupo.

No endereço indicado pela denúncia, a polícia apreendeu aproximadamente 80kg de carne, além de carcaças resultantes do abate dos animais furtados de moradores da região. A suspeita é de que carne seria comercializada em. Os policiais apresentaram os suspeitos na Delegacia de Polícia Civil, que irá comandar a investigação. Eles poderão responder pelo crime de abigeato, que é o furto de animais do campo.