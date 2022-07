Marajó: conheça o balneário 'A Bonita', refúgio para quem busca contato com a natureza

Em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, fim de semana é sinônimo de tempo bom com a família e relax. Ronny Silva nos mostra que no Marajó não é diferente. Ele nos mostra um lugar especial de sua cidade natal: o balneário A Bonita, local no meio da mata que faz sucesso entre os muanenses. Bora curtir essa dica quentinha e se refrescar em um igarapé geladinho.

Localizado no final da Rodagem, uma estrada de terra que fica próxima ao centro da cidade, o balneário A Bonita é um refúgio para quem quer ter um dia em contato com a natureza, mas com conforto suficiente para relaxar. É possível chegar ao local de carro, mototáxi ou até mesmo bicicleta para os mais dispostos.

Arquitetado com um impecável deck de madeira que envolve o igarapé de águas transparentes e geladas, o local chama atenção pelo ambiente aconchegante. Quem foi para a mata coletar as madeiras e pensar nesta ornamentação foi Maiquinho, que além de lutador marajoara é um carpinteiro de mão cheia. O balneário foi inaugurado em junho deste ano.

Entre as opções de lazer no local estão as trilhas ecológicas mata adentro. É possível ainda praticar esportes nas áreas abertas. Jogos com bola fazem sucesso pelo local, já que, se a bola cair na água, não custa nada dar mais um mergulho no igarapé, se refrescar e voltar para o jogo. A entrada do local custa R$ 5 e o balneário funciona aos fins de semana e feriados.

As dicas para curtir o final de semana de uma forma relaxante estão no mais recente conteúdo de Ronny Silva para as plataformas do Grupo Liberal. Ele foi um dos seis selecionados do projeto "É Pará Isso", desenvolvido pelo Grupo O Liberal e Meta (Facebook/Instagram) e com apoio do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ), Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner).

Durante os meses de junho e julho, seis produtores de conteúdo vão mostrar em vídeos o potencial cultural, turístico e histórias de diferentes regiões do Estado. As produções são divulgadas nas redes sociais de O Liberal e estão disponíveis em OLiberal.com/e-para-isso.