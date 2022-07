Dupla em moto assalta loja de autopeças na avenida Pedro Miranda

No fim da tarde desta quarta-feira (12), dois homens armados invadiram uma loja de autopeças, na avenida Pedro Miranda, em Belém. Os bandidos chegaram de motocicleta e, passando-se por clientes, anunciaram o assalto, pegando de surpresa funcionários e pessoas que se encontravam no local e acabaram rendidas. Em uma ação rápida os bandidos recolheram diversos aparelhos de telefone celular e também dinheiro das vítimas, fugindo em seguida.

Os dois criminosos chegaram ao local por volta das 18h, pouco antes da loja fechar as portas. Fazendo-se passar por clientes, eles anunciaram o assalto e renderam as pessoas que ainda se encontravam no interior do estabelecimento. As vítimas, funcionários e também clientes, tiveram diversos aparelhos de telefone celular e também quantias em dinheiro subtraídas.

VEJA MAIS

A proprietária da autopeças, Thaís Raiol, informou que a loja fecha normalmente às 18h, mas como há um pátio na frente do estabelecimento, onde motoristas entram com veículos para os concertos, de início ninguém desconfiou de nada. Até que os dois homens sacaram os revólveres e anunciaram o assalto.

"Infelizmente em julho a gente fica mais vulnerável, pois há um aumento de ocorrências. Esta é a segunda vez que somos assaltados, mas a primeira foi de madrugada, não havia ninguém na loja. Desta vez eu chamei logo a polícia, que chegou em seguida e já está rastreando alguns dos telefones roubados. Inclusive, a Polícia Civil já nos informou que um dos telefones está dando sinal da avenida Bernardo Sayão", contou.

O motorista de aplicativo de transportes Igor Gama estava dentro do carro, sendo atendido na loja de autopeças, e teve R$ 120 roubados. Este foi o único valor em dinheiro levado pelos bandidos. A dupla não levou a renda do caixa da loja.

"Eles não levaram meu telefone celular e nem minha carteira, porque pegaram o dinheiro e foram atrás de outras pessoas aqui dentro", afirmou o motorista. Exceto uma funcionária, todos os demais funcionários da loja são homens. Ninguém reagiu nem ficou ferido.