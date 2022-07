Dupla é presa após fazer reféns em farmácia na Cidade Nova, em Ananindeua

Uma dupla foi presa após fazer duas mulheres reféns em uma farmárcia na Cidade Nova VIII, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (12). A identidade dos suspeitos ainda não foi confirmada pelas autoridades policiais.

Segundo informações da Polícia Militar, os suspeitos estavam em um veículo com mais dois homens. O quarteto levantou a suspeita de agentes do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que fizeram um cerco policial para deter os ocupantes do veículo.

Dupla se entregou após negociação com com agentes do 6º Batalhão da Polícia Militar (Cláudio Pinheiro/O Liberal)

Dois deles conseguiram fugir, enquanto outros dois jovens entraram dentro do estabelecimento comercial, onde fizeram duas mulheres reféns.

A dupla se entregou após negociações com a PM. As vítimas foram liberadas. Ninguém ficou ferido.

O caso será registrado na Seccional da Cidade Nova.

Mais informações em instantes.