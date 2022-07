'Prefeito' furta igreja evangélica e é preso em Augusto Corrêa

Eriberto Maicon da Silva Corrêa, conhecido pela alcunha de “Prefeito”, foi preso pela Polícia Militar suspeito de furtar uma igreja evangélica. A prisão aconteceu na manhã da última quarta-feira (13), no Bairro da Liberdade, em Augusto Corrêa, município do nordeste do Estado. As informações são do portal Debate Carajás.

A PM informou que uma guarnição em ronda encontrou Prefeito" em frente a uma residência. Ele vinha sendo apontado como o responsável pelo furto a uma igreja evangélica da cidade, ocorrido no dia 11. De acordo com dirigentes da congregação, diversos objetos teriam sido levados do templo, como cortinas, microfone, martelo, lâmpadas, extensão e toalhas.

Durante a abordagem feita pelos policiais, Eriberto confessou o furto e apontou o comparsa, identificado somente pelo apelido de “Andico”, que havia sido preso no dia anterior, terça-feira (12).

Eriberto indicou aos PMs o local onde teria vendido os produtos furtados. Os agentes foram até o endereço citado, mas o imóvel estava fechado. O acusado já tem passagem pela polícia por outros crimes, entre eles o furto à sede de um time de futebol local, de onde também subtraiu vários objetos. Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Augusto Corrêa, onde está à disposição da Justiça.