Igreja instala outdoor com mensagem homofóbica e gera revolta na web

Um outdoor instalado em frente de uma igreja e colégio particular – chamado Piraba - gerou revolta nas redes sociais, pelo conteúdo homofóbico. O painel foi fixado na última sexta-feira (08) e nele consta uma família se protegendo de tintas nas cores do arco-íris e com a frase ‘Bíblia é única proteção contra o ativismo LGBTQIA+’. O caso foi registrado na cidade de Aracruz, no Norte do Espírito Santo (ES). A informações são do site A Gazeta.

Na internet, um dos internautas ironiza o painel. “Mês do orgulho passou e voltamos à programação normal aqui em Aracruz”.

Um dos internautas relembrou os outdoors também instalados no Qatar, com a mesma prática homofóbica. O caso recebeu críticas artistas e personalidades públicas, como a Anitta.

VEJA MAIS

Desde 2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) instituiu a homofobia e a transfobia como crime. Tanto o Ministério Público quanto a Polícia Civil foram acionados para falar sobre este caso.