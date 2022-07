Vídeo de traficantes armados em igreja é encenação, dizem pastores

O vídeo que viralizou nas redes sociais de traficantes armados que teriam entrado em uma igreja evangélica para pedir oração seria encenação, afirmam os presidentes do Ministério Tempo de Avivar, uma pequena igreja evangélica localizada no Morro do Borel, na zona norte do Rio de Janeiro, onde as imagens foram filmadas. Com informações do Metrópoles e Uol.

Segundo os pastores, a cena faz parte de uma peça de teatro feita em comemoração ao Dia do Pastor, no dia 12 de junho. Os traficantes, na verdade, são membros da igreja, e as armas são de paintball.

“Foi uma peça de teatro referente ao Dia do Pastor, gravada no segundo domingo de junho. No final da história eles se convertem”, esclareceu a pastora Isa Cruz, uma das presidentas do templo.

O homem que interpreta um dos traficantes diz: “Pastor, com todo respeito, nós 'tá' passando por uma dificuldade, os cara 'tá' querendo invadir a nossa comunidade. Nós 'queria' uma oração para o nosso chefe aqui, porque o bagulho tá doido (sic)”.

O pastor que concede a oração é Alan Mendes, também presidente da igreja. Ao fundo, fiéis gritam “aleluia”.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)