Homens entram armados em igreja e pedem que o pastor faça oração: 'Bagulho tá doido'; vídeo

Um grupo de homens armados entrou durante um culto de uma igreja evangélica, no Rio de Janeiro, para pedir que o líder religioso fizesse uma oração no chefe deles, pois “estavam passando por dificuldades”. A cena foi registrada e compartilhada nas redes sociais no último domingo (3). Com informações da TV Jornal.

Os homens adentraram no culto com os rostos cobertos e pediram que o chefe deles fosse abençoado, já que a comunidade estava sob ameaça de invasão.

"Pastor, com todo respeito, nós 'tá' passando por uma certa dificuldade aí, os caras estão querendo invadir a comunidade, tá entendendo? Aí, nós queríamos uma oração pro nosso chefe aqui, 'tá' entendendo? Porque o bagulho 'tá' doido. Queríamos a ajuda de você aí, 'tá' entendendo? Porque nós 'passa' muita dificuldade na comunidade (...)".

Em meio a gritos de “aleluia” dos fiéis que estavam no culto, o homem armado ainda completa: "Tem como fazer uma oração aí, pastor?"

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)