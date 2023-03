Bairro da Terra Firme, em Belém, está há mais de cem dias sem crimes violentos

Há 144 dias, o bairro da Terra Firme, em Belém, não registra nenhuma ocorrência de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que englobam os delitos de homicídio, lesão corporal seguida de morte e latrocínio. Segundo os dados divulgados nesta terça-feira (14), pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), a última ocorrência de CVLI foi registrada no dia 21 de outubro de 2022.

“Os números demonstram que estamos no caminho correto, inclusive com mais de 100 dias sem crimes violentos na Terra Firme, seguida por reduções e​​ estabilidade nos outros bairros que fazem parte do TerPaz. Todas as ações ostensivas e integradas, junto aos investimentos, inclusive com a implantação das Usinas da Paz, contribuem diariamente para essas reduções que estão sendo construídas ao longo dos últimos quatro anos”, afirmou o secretário de Segurança Pública do Pará, Ualame Machado.

Reduções

Além da Terra Firme, outros bairros contemplados pelas Políticas Públicas do Territórios pela Paz (TerPaz) do governo do Estado, que desenvolve ações de segurança pública e combate à vulnerabilidade social, também apresentam resultados positivos no combate à violência, a exemplo do Bengui, em Belém, que está há mais de 70 dias sem registro de crimes violentos, de acordo com a Segup.

E ainda, segundo os dados divulgados, durante o período de 1° de janeiro a 12 de março de 2023, os bairros do Guamá e Jurunas, apresentaram redução de 83% e 40% no CVLI, respectivamente.

Roubo

Outros números que seguem com redução são referentes aos crimes de roubo, onde todos os bairros contemplados pelo TerPaz na Região Metropolitana de Belém apresentaram queda nos indicadores, no período de 01 de janeiro a 12 de março se comparado ao mesmo período de 2022. No Bengui a redução chegou a 49%, na Cabanagem a 44%, no Jurunas/Condor a queda foi de 38%, o Guamá alcançou 34% de redução; enquanto que na Terra Firme, Icui-Guajará e no Centro de Marituba a queda foi de 26%, 21% e 11%, respectivamente.

As reduções que vem sendo atestadas desde o início das ações com o choque operacional em 2019 pela Segurança Pública, seguem sendo percebidas como resultado da ampliação no número de efetivos, viaturas, equipamentos modernos e ações de inteligência e diversas ações ostensivas implementadas na Região Metropolitana de Belém e em todo o estado, defende a Segup.