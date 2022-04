Avô é suspeito de estuprar babá do neto em Santarém

Uma babá de 48 anos relata ter sido estuprada pelo patrão, na manhã de sexta-feira (22), no município de Santarém, oeste do Pará. O caso teria acontecido quando a mulher entrou na residência onde a criança de 7 anos mora para buscá-lo, ela conta que iria levar o menino até a casa ao lado, que é onde a mesma reside. Nesse momento, o avô do menor teria puxado a mulher e cometido o ato libidinoso sob ameaças.

VEJA MAIS

A família da vítima registrou um Boletim de Ocorrência na madrugada de sábado, na 16ª Seccional de Polícia Civil do município.

De acordo com informações de familiares da mulher, o estupro aconteceu por volta das 8h, mas a vítima só relatou o ocorrido de noite. Muito abalada, e com machucados nas partes íntimas e na região das costas, a vítima precisou de atendimento médico. A ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e em seguida conduziu a mulher para o Pronto Socorro Municipal, onde recebeu atendimento e foi liberada horas depois.

A Polícia Militar também foi solicitada, ao chegarem na casa do suspeito, ele não foi encontrado. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Mulher (DEAM).