Garota de 12 anos é estuprada em igarapé em Monte Alegre

O caso de estupro de uma menina de 12 anos, na área rural de Monte Alegre, é investigado pela Polícia Civil e pelo Conselho Tutelar, no município do oeste do Pará. O crime teria ocorrido no dia 25 deste mês, mas a notícia só veio a público nesta terça-feira (29). As informações são do site Gazeta Real.

A Polícia Militar investiga apura as circunstâncias do crime por meio do 3° Pelotão Policial Destacado na Vila de Limão, zona rural de Monte Alegre. Conforme as investigações, a PM foi acionada só no dia seguinte ao estupro, na tarde do sábado (26).

O crime teria ocorrido na sexta-feira (25), por volta das 9h, quando a vítima lavava roupa em um igarapé próximo à casa dela, na comunidade de Samaúma. Ela teria sido abordada e puxada pelo braço pelo suspeito identificado somente com o prenome de Antônio, mais conhecido como "Baixinho". Ele teria arrastado a garota para um matagal próximo e praticado a violência sexual contra ela.

Ainda segundo a PM, a vítima ainda teria sido agredida na cabeça com uma cuia pela mulher do suspeito, que teria presenciado parte do estupro. Logo depois, essa mulher ainda tentou afogar a menina no igarapé.

Ao chegar na comunidade Samaúma, a polícia conduziu a vítima e a mulher do suspeito à Delegacia de Polícia Civil, em Monte Alegre, ainda na tarde do sábado (26). O suspeito escapou e, até então, está foragido.